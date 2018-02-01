Хавьер Сотомайор: "Прыгун Лысенко является главным фаворитом зимнего чемпионата мира по легкой атлетике"

Кубинец Хавьер Сотомайор, который является автором мирового рекорда в прыжках высоту (2,45), уверен, что Данил Лысенко станет главным претендентом на победу на зимнем мировом первенстве. Турнир пройдет с 1 по 4 марта в Бирмингеме.

– Я видел, как ваш Лысенко выступал на чемпионате мира в Лондоне, и знаю, какой потенциал у этого спортсмена, – приводит ТАСС слова Сотомайора. – Данил – самый стабильный прыгун в высоту в мире, я слежу за всеми его выступлениями. Это главный претендент на победу на зимнем чемпионате мира в Бирмингеме. Лысенко практически нагнал Баршима и теперь будет конкурировать с ним на равных.

С того момента, как я установил мировой рекорд, прошло уже больше двух десятков лет, и я знаю, что в один из дней мое достижение будет побито. В советской и российской легкой атлетике всегда были очень сильные прыгуны в высоту, у вашей страны очень богатая история. Может ли россиянин побить мой мировой рекорд? Это сделает лучший, вне зависимости какую страну он представляет.