Гулиев, который мог выступать за Россию, стал чемпионом мира в беге на 200 метров

Представитель Турции Рамиль Гулиев, который в интервью "СЭ" в прошлом месяце признался, что мог выступать за Россию, стал чемпионом мира в беге на 200 метров. Уроженец Азербайджана показал результат 20,09.
Южноафриканец Вейд ван Никерк, ставший чемпионом мира на дистанции вдвое длиннее, завоевал серебряную медаль. Тройку призеров замкнул Джерима Ричардса из Тринидада и Тобаго.
Лондон (Великобритания)
Чемпионат мира
Мужчины
200 м
1. Гулиев (Турция) – 20,09
2. ван Никерк (ЮАР) – 20,11
3. Ричардс (Тринидад и Тобаго) – 20,11
What a race! Ramil Guliyev gets a shock win the men's 200m at #IAAFworlds– IAAF (@iaaforg) 10 августа 2017 г.
He wins in 20.09! pic.twitter.com/XjwiUSp2qn
Andersen32
Непонятно почему уроженец Азербайджана не выступает за Азербайджан? В России, что своих Гулиевых нет?
00:29
Искремас
Красавец!!! Только причем здесь Россия?)) Он мог бы выступать и за Сингапур, например.
00:16
rusfed 2.0
Молоток
00:14
staerswimmer23
Рамиль молодчина! Но какие же на этом ЧМ слабые результаты в беге! Позорную дорожку подготовили англичане!
00:07