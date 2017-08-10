Гулиев, который мог выступать за Россию, стал чемпионом мира в беге на 200 метров

Представитель Турции Рамиль Гулиев, который в интервью "СЭ" в прошлом месяце признался, что мог выступать за Россию, стал чемпионом мира в беге на 200 метров. Уроженец Азербайджана показал результат 20,09.

Южноафриканец Вейд ван Никерк, ставший чемпионом мира на дистанции вдвое длиннее, завоевал серебряную медаль. Тройку призеров замкнул Джерима Ричардса из Тринидада и Тобаго.

Лондон (Великобритания)

Чемпионат мира

Мужчины

200 м

1. Гулиев (Турция) – 20,09

2. ван Никерк (ЮАР) – 20,11

3. Ричардс (Тринидад и Тобаго) – 20,11