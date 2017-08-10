23:55 10 августа | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Гулиев, который мог выступать за Россию, стал чемпионом мира в беге на 200 метров

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Рамиль ГУЛИЕВ.Рамиль Гулиев: "Я хотел выступать за Россию, но помешала бюрократия"

Представитель Турции Рамиль Гулиев, который в интервью "СЭ" в прошлом месяце признался, что мог выступать за Россию, стал чемпионом мира в беге на 200 метров. Уроженец Азербайджана показал результат 20,09.

Южноафриканец Вейд ван Никерк, ставший чемпионом мира на дистанции вдвое длиннее, завоевал серебряную медаль. Тройку призеров замкнул Джерима Ричардса из Тринидада и Тобаго.

Лондон (Великобритания)

Чемпионат мира

Мужчины 

200 м 

1. Гулиев (Турция) – 20,09

2. ван Никерк (ЮАР) – 20,11 

3. Ричардс (Тринидад и Тобаго) – 20,11

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Andersen32

Непонятно почему уроженец Азербайджана не выступает за Азербайджан? В России, что своих Гулиевых нет?

00:29

Искремас

Красавец!!! Только причем здесь Россия?)) Он мог бы выступать и за Сингапур, например.

00:16

rusfed 2.0

Молоток

00:14

staerswimmer23

Рамиль молодчина! Но какие же на этом ЧМ слабые результаты в беге! Позорную дорожку подготовили англичане!

00:07