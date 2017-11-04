Губернатор Нью-Йорка сообщил об усиленных мерах безопасности во время марафона

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подтвердил, что во время ежегодного марафона будут усилены меры безопасности, информирует ABC News. Дополнительные силы полиции и спецслужб было решено привлечь после теракта, который произошел на Манхэттене 31 октября. Тогда водитель пикапа насмерть сбил восемь человек, десятки получили ранения.

Отмечается, что специалисты будут дежурить по всему маршруту забега и в ключевых точках города. Такие же меры безопасности были после теракта 11 сентября в 2001 году, а также после взрывов во время Бостонского марафона.

Нью-Йоркский марафон пройдет в воскресенье, 5 ноября, начало - в 17.50 по московскому времени.