Грек Тентоглу - чемпион Европы по прыжкам в длину

Греческий прыгун в длину Милтиадис Тентоглу выиграл чемпионат Европы по легкой атлетике в Берлине (Германия). Он показал результат 8 метров 25 сантиметров, это его лучший показатель в сезоне.

Серебряную медаль завоевал немец Фабиан Хайнле. Бронза у украинца Сергея Никифорова. Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Легкая атлетика

Берлин (Германия)

Прыжки в длину

Мужчины

Финал

1. Милтадис Тентоглу (Греция) 8,25

2. Фабиан Хайнле (Германия) 8,13

3. Сергей Никифоров (Украина) 8,13