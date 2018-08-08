Грек Тентоглу - чемпион Европы по прыжкам в длину

Греческий прыгун в длину Милтиадис Тентоглу выиграл чемпионат Европы по легкой атлетике в Берлине (Германия). Он показал результат 8 метров 25 сантиметров, это его лучший показатель в сезоне.
Серебряную медаль завоевал немец Фабиан Хайнле. Бронза у украинца Сергея Никифорова. Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.
Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта
Легкая атлетика
Берлин (Германия)
Прыжки в длину
Мужчины
Финал
1. Милтадис Тентоглу (Греция) 8,25
2. Фабиан Хайнле (Германия) 8,13
3. Сергей Никифоров (Украина) 8,13