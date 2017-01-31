Главу ИААФ уличили во лжи относительно российского допингового скандала

Комитет парламента Великобритании опубликовал переписку главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьяна Коу, из которой следует, что он знал об обвинениях в коррупции в адрес высокопоставленных чиновников организации в связи с российским допинговым скандалом уже в августе 2014 года.
В электронном письме главе этического комитета ИААФ Майклу Белоффу Коу признается, что ему известно об обвинениях со стороны россиянки Лилии Шобуховой. Легкоатлетка заявила, что ей пришлось выплатить почти миллион евро, чтобы скрыть собственные положительные допинг-пробы, а также сообщила о шантаже со стороны чиновников.
- Каким бы образом он ни пытался объясниться, очевидно, что лорд Коу решил не делиться с комитетом информацией, важной для расследования, - цитирует BBC главу парламентского комитета Дэмиэна Коллинса. – Коу утверждал, что ему ничего не известно, но сейчас мы видим, что он знал – по крайней мере, в общих чертах, - об обвинениях со стороны российской легкоатлетки Лилии Шобуховой.
Скандал разгорелся лишь после выхода фильма немецкого журналиста Хайо Зеппельта в декабре 2014-го, но Коу в 2015 году, выступая перед парламентом, подчеркивал, что ничего не знал обо всем этом. Теперь в британском парламенте требуют, чтобы Коу снова выступил перед соответствующей комиссией. Глава ИААФ отказался это сделать, но согласился предоставить недостающие письма из своей переписки. Он отрицает все обвинения.
miker65
rusfed, согласен. С брльшой вероятностью Коу почти все знал про допинг в легкой атлетике при Диаке. Но Бубка - далеко не лучшая кандидатура была. В свое врнмя он прославился, подписав очень гнусное коллектиивное письмо против Каспарова, на которого всех собак спустили. И никогда, ни разу не выступал он против нашего допинга.Хотя он прменялся на подную катушку в 80-е у нас в сборной! Беспринципнная личность этот Бубка.
00:31 1 февраля
vfhn12353
некоторые тут считают, что дальнейшей передачи денег на взятку зарубежным чимновникам не могло быть, взятки давали только "нашим пацанам"?
00:15 1 февраля
Alexandr777
Myrd, от кого известно? При передаче присутствовал? От кого звучали фамилии? И нам как раз про Коу говорить надо. Рыба с головы гниет. И британских допингеров не Балахничев крышует
21:31 31 января
Myrd
При этом, не лучше ли нам поговорить не про Коу, а про себя... Как известно, Шобухова передавала деньги НАШИМ ПАЦАНАМ. Звучали фамилии функционеров сборной РФ по легкой атлетике... Деньги она отдавала переводом - это сообщалось, потом ей частично возвращали... Может быть любитель читать мораль Балахничев расскажет по этому поводу, что ему известно... А также кто расследует это дельце...
20:02 31 января
rusfed 2.0
Я уверен, что Коу не только знал о коррупции в ИААФ, но и у него у самого рыло в курином пуху. Он был частью этой системы - и использовал ее в свою пользу как минимум во время выборов президента ИААФ. Сын экс-президента ИААФ Ламина Диака обеспечил голоса всех африканских делегатов во время выборов. Бесплатно такие услуги не оказываются. Во-вторых, в выборы Коу кучу бабла вбухала Россия. Руками Абрамовича: Челси перевел Коу 200 тысяч фунтов стерлингов на финансирование его избирательной кампании. Мутко и Ко. поставили не на ту лошадь. А альтернативой был Сергей Назарович Бубка
19:34 31 января
shpasic
этот миллион ей лично передал непотопляемый министр! профессор подтвердит!
18:23 31 января
sergey.v1968
Marksan с языка сорвал - это сколько же надо зарабатывать, чтобы спокойно отстегнуть лям евро, чтобы только скрыть одну пробу. А если ещё были бы пробы такого плана? Ещё по ляму на каждую? Бугага
18:10 31 января
marksan
Оборжаться можно! Шобухова и миллион евро? Это же какие премиальные надо получать? Бриллиантовую лигу выиграть? Наглосаксы теперь друг друга долбают!
17:01 31 января