Глава ВФЛА: "В российской легкой атлетике достигнута нулевая терпимость к допингу"

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин отметил большой прогресс в процессе восстановления членства организации в ИААФ. Также он подчеркнул, что трудности лишь закаляют российских спортсменов.

– Новогодние праздники – традиционное время подводить итоги и строить планы на будущее, – цитирует ТАСС Шляхтина. – Для Всероссийской федерации легкой атлетики 2017 год был непростым. Мы продолжили свою работу по восстановлению членства ВФЛА в ИААФ, было много встреч с рабочей группой ИААФ, много работы, все критерии нами были выполнены. Да, вопрос пока не решен положительно, но я убежден, что в 2018 году мы с новыми силами продолжим эту работу и постараемся сделать все от нас зависящее.

Мы добились больших успехов в работе с допингом, нулевая терпимость к допингу, которая еще недавно казалось труднодостижимой, сейчас в российской легкой атлетике достигнута. Трудности делают нас сильнее, закаляют и придают дополнительной мотивации. И это доказали наши спортсмены, которые в столь сложной обстановке показали беспрецедентно высокий результат на чемпионате мира в Лондоне. Шесть лондонских медалей – это наша гордость.

Хотел бы поблагодарить весь тренерский состав, спортсменов, руководителей за их преданную и самоотверженную работу. Благодарю представителей СМИ, вы – те люди, которые реально помогают нам пережить этот сложный период и остаются с нами и нашими спортсменами, как профессионально, так и человечески. Желаю всем в новом году свершений и побед в профессиональной сфере, а также тепла и света в семье. Будьте счастливы.