Глава ВФЛА поддержал решение Чичеровой подать апелляцию на лишение медали Игр-2008

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин поддержал решение Анны Чичеровой оспорить в CAS решение МОК лишить ее бронзы Олимпиады-2008. Российская легкоатлетка была наказана после перепроверки допинг-пробы, выявившей у нее туринабол.

- Я считаю, она правильно поступает и полностью поддерживаю ее решение, - цитирует ТАСС Шляхтина. - С ВФЛА она не вела консультаций по этому вопросу. Анна идет по своему пути - пути защиты своей чести и достоинства. У нее собственные адвокаты, которые, я у верен, хорошо подготовлены по всем вопросам.