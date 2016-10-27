19:50 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Глава ВФЛА поддержал решение Чичеровой подать апелляцию на лишение медали Игр-2008

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Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин поддержал решение Анны Чичеровой оспорить в CAS решение МОК лишить ее бронзы Олимпиады-2008. Российская легкоатлетка была наказана после перепроверки допинг-пробы, выявившей у нее туринабол. 

- Я считаю, она правильно поступает и полностью поддерживаю ее решение, - цитирует ТАСС Шляхтина. - С ВФЛА она не вела консультаций по этому вопросу. Анна идет по своему пути - пути защиты своей чести и достоинства. У нее собственные адвокаты, которые, я у верен, хорошо подготовлены по всем вопросам.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3740102

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