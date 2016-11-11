Глава ИААФ хочет, чтобы российские легкоатлеты выступили на чемпионате мира

Глава ИААФ Себастьян Коэ отметил, что не против участия российских спортсменов в чемпионате мира, который с 5 по 13 августа 2017 года пройдет в Лондоне. По его словам, для этого ВФЛА должна вернуть членство в организации, выполнив ряд критериев. Ранее ИААФ своим решением не допустила российских спортсменов к Олимпиаде-2018.

- Я хочу, чтобы россияне вернулись к чемпионату мира в Лондоне, - приводит L'Equipe слова Коэ. - Но их возвращение должно быть обусловлено критериями, которые были установлены раньше. Диалог между нами будет проходить только на их основе. Это не только российская проблема, но и вопрос престижа "чистых" спортсменов.