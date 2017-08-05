Гэтлина освистали в Лондоне

Во время полуфинала чемпионата мира на дистанции 100 м зрители очень холодно отнеслись к Джастину Гэтлину. Когда диктор назвал фамилию американца, дважды уличенного в употреблении допинга, по стадиону раздался свист и громкое "буу", передает из Лондона спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Тем не менее Гэтлин вышел в финал со вторым результатом в забеге (10,09).