21:09 5 августа | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Гэтлина освистали в Лондоне

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Во время полуфинала чемпионата мира на дистанции 100 м зрители очень холодно отнеслись к Джастину Гэтлину. Когда диктор назвал фамилию американца, дважды уличенного в употреблении допинга, по стадиону раздался свист и громкое "буу", передает из Лондона спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Тем не менее Гэтлин вышел в финал со вторым результатом в забеге (10,09).

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КОММЕНТАРИИ (6)
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miker65

Таких Гэтлин не освистывать надо, а закидывать тухлыми яйцами и дерьмом.

02:04 6 августа

rob3906

Экие свистуны неполиткорректные, разве можно освистывать человека с американским паспортом. Да у него наверняка и справка имеется, что ему можно.

22:14 5 августа

rusfed 2.0

Мы тоже своих доперов так встречаем. И особенно сам Иванов

21:57 5 августа

Niсk

Slim Taller: включи мозги, позор в 21 веке жить без мозгов

21:37 5 августа

shpasic

зрителя не обманешь.

21:29 5 августа

Slim Taller

Позор спортивным чиновникам,допускающих до стартов таких спортсменов как Гэтлин или Ефимова.

21:23 5 августа