Гэтлина освистали в Лондоне

Во время полуфинала чемпионата мира на дистанции 100 м зрители очень холодно отнеслись к Джастину Гэтлину. Когда диктор назвал фамилию американца, дважды уличенного в употреблении допинга, по стадиону раздался свист и громкое "буу", передает из Лондона спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. Тем не менее Гэтлин вышел в финал со вторым результатом в забеге (10,09).
miker65
Таких Гэтлин не освистывать надо, а закидывать тухлыми яйцами и дерьмом.
02:04 6 августа
rob3906
Экие свистуны неполиткорректные, разве можно освистывать человека с американским паспортом. Да у него наверняка и справка имеется, что ему можно.
22:14 5 августа
rusfed 2.0
Мы тоже своих доперов так встречаем. И особенно сам Иванов
21:57 5 августа
Niсk
Slim Taller: включи мозги, позор в 21 веке жить без мозгов
21:37 5 августа
shpasic
зрителя не обманешь.
21:29 5 августа
Slim Taller
Позор спортивным чиновникам,допускающих до стартов таких спортсменов как Гэтлин или Ефимова.
21:23 5 августа