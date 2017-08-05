Гэтлина освистали после победы на ЧМ в беге на 100 метров

Зрители освистали американца Джастина Гэтлина, победившего на чемпионате мира-2017 в Лондоне в беге на дистанции 100 метров. В финале он показал результат 9,92 секунды. Рекордсмен мира Усэйн Болт показал третье время - 9,95, уступив еще одному американцу, Крису Коулмэну - 9,94.

Гэтлин сразу после финиша приложил палец к губам. Напомним, что американец был дважды уличен в употреблении допинга и отбыл две дисквалификации.

Гэтлин выиграл стометровку на чемпионате мира, Болт - третий