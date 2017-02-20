Герой фильма Зеппельта Дмитриев не выступит на зимнем чемпионате России

Бегун Андрей Дмитриев, ставший информатором немецкого телеканала ARD о нарушениях антидопинговых правил в России, не примет участия в чемпионате России-2017 в помещении в Москве, информирует ТАСС со ссылкой на секретариат турнира. Сообщается, что легкоатлета нет в заявке от региона.

Последний раз Дмитриев выходил на старт 12 января в Челябинске на зимнем первенстве Уральского федерального округа, где как представитель Краснодарского края выступал вне конкурса. Он пробежал 1500 метров за 3 минуты 59,23 секунды, показав восьмой результат среди 19 участников. Ранее глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин заявил, что организация никоим образом не намерена препятствовать дальнейшей спортивной карьере бегуна.

Дмитриев стал основным информатором телеканала ARD, фильм которого вышел 22 января. Спортсмен обвинил ряд российских тренеров по легкой атлетике, включая Сергея Епишина и Владимира Казарина, в нарушении антидопинговых правил. По словам Дмитриева, Казарин нарушил правила своего временного отстранения и продолжил работать с легкоатлетами.

В мае 2015 года Дмитриев занял первое место на командном чемпионате страны в Сочи, пробежав 1500 метров за 3.42,54. Год спустя, на летнем чемпионате России-2016 в Чебоксарах в финале бега на 1500 метров этот спортсмен занял последнее, 12-е место, показав результат 3.50,33 (в квалификации – 3.46,35). Был включен в список кандидатов в резервный состав сборной России на 2016 год, в текущем году он в таком списке отсутствует.

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