Геннадий Алешин: "Комиссия Смирнова поддержит ВФЛА в восстановлении позиций в ИААФ"

Глава временного координационного комитета Олимпийского комитета России (ОКР) по вопросам деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Геннадий Алешин заявил, что Независимая общественная антидопинговая комиссия под руководством Виталия Смирнова окажет ВФЛА поддержку в восстановлении членства в ИААФ. Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) 9 ноября 2015 года опубликовала итоги расследования деятельности ВФЛА, московской антидопинговой лаборатории и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

На основе представленных материалов совет ИААФ 13 ноября подавляющим большинством голосов принял решение о временном приостановлении членства ВФЛА. Созданная после этого рабочая группа ИААФ 17 июня представила отчет о ходе реформирования ВФЛА, на основе которого совет продлил дисквалификацию национальной федерации. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оставил в силе решение ИААФ, что не позволило российским легкоатлетам выступить на Олимпийских играх-2016.

"Теперь восстановлением членства ВФЛА будет заниматься сама федерация, а комиссия ОКР будет оказывать поддержку", – цитирует ТАСС Алешина.