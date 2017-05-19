Генеральный директор ВАДА подчеркнул: Исинбаева может остаться членом набсовета РУСАДА

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли не исключил, что россиянка Елена Исинбаева может остаться членом наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает AP.

Выборы руководителя набсовета должны состояться в ближайшие 7 – 10 дней. На данный момент главой является двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева. В ВАДА подчеркнули, что это назначение не соответствует дорожной карте по восстановлению лицензии РУСАДА и постановили поменять руководителя до 31 мая.