18:26 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Гендиректор РУСАДА: "Не верю, что в сборной не знали о Чегине"


Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус заявил, что ситуация с Виктором Чегиным должна показать, как происходит управление ВФЛА. ИААФ лишила Клавдию Афанасьеву, Ольгу Елисееву, Юлию Липанову, Сергея Шарыпова и Сергея Широбокова права участия в командном чемпионате мира по ходьбе в нейтральном статусе. Причиной стала информация о том, что Виктор Чегин, пожизненно отстраненный от тренерской деятельности, участвовал в тренировке российских ходоков в Киргизии.

- Должно быть коллективное стремление к результатам всех представителей федерации, но должна быть и коллективная ответственность, потому что не может руководство федерации решить все вопросы, - цитирует ТАСС Гануса. - Я не верю, что представители национальной сборной не знали, что там находился Чегин. Здесь должна быть коллективная ответственность, поднимается вопрос организационных уровней федерации. ВФЛА должна продемонстрировать, что она управляет процессом, это очень важно.

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http://tass.ru/sport/5177648

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