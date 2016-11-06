Двукратный олимпийский чемпион Хайле Гебресселасие возглавил федерацию легкой атлетики Эфиопии. Об этом сам бывший спортсмен сообщил на своей странице в сети твиттере.

"Я так горд, что меня выбрали президентом федерации легкой атлетики Эфиопии. Буду работать на благо великого будущего легкой атлетики нашей страны", – написал 43-летний Гебреселассие.