Двукратный олимпийский чемпион Хайле Гебреселассие возглавил Федерацию легкой атлетики Эфиопии. Об этом сам бывший спортсмен сообщил на своей странице в твиттере.
"Я так горд, что меня выбрали президентом Федерации легкой атлетики Эфиопии. Буду работать на благо великого будущего легкой атлетики нашей страны", – написал 43-летний Гебреселассие.
I feel so honoured to be elected president of the Ethiopian Athletics Federation! Will work on a great future for Ethiopian athletics!– Haile Gebrselassie (@HaileGebr) 5 ноября 2016 г.