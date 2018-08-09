Француз Мехисси-Бенаббад стал победителем чемпионата Европы в стипль-чезе

На чемпионате Европы по легкой атлетике победителем мужских соревнований в стипль-чезе (беге на 3000 метров с препятствиями) стал француз Маедин Мехисси-Бенаббад. Второе место занял испанец Фернандо Каро, третьим стал итальянец Йоханес Чиаппинелли.

Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Легкая атлетика

Берлин (Германия)

Стипль-чез (бег на 3000 метров с препятствиями)

Мужчины

Финал

1. Маедин Мехисси-Бенаббад (Франция) 8.31,66

2. Фернандо Карро (Испания) 8.34,16

3. Йоханес Чиаппинелли (Италия) 8.35,81