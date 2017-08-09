Филлис Фрэнсис стала чемпионкой мира на дистанции 400 метров

Американская бегунья Филлис Фрэнсис показала лучший результат в финальном забеге на 400 метров на чемпионате мира в Лондоне. 25-летняя американка преодолела дистанцию за 49,92 секунды.
Второй стала Сальва Эйд Насер из Бахрейна - 50,06 секунды, а замкнула тройку американка Эллисон Феликс - 50,08 секунды.
Стоит отметить, что багамская бегунья Шона Миллер из-за спазма мышцы на последних метрах дистанции упустила первое место и стала лишь четвертой (50,49).
HERE IS WHAT HAPPENED TO SHAUNAE MILLER-UIBO😱😱😱😱– ★Sports4Life★ (@Sports4Life007) 9 августа 2017 г.
WOMEN'S 400M FINAL#IAAFWorldChampionships #London2017 pic.twitter.com/h10ru1CRAS