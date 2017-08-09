Филлис Фрэнсис стала чемпионкой мира на дистанции 400 метров

Американская бегунья Филлис Фрэнсис показала лучший результат в финальном забеге на 400 метров на чемпионате мира в Лондоне. 25-летняя американка преодолела дистанцию за 49,92 секунды.

Второй стала Сальва Эйд Насер из Бахрейна - 50,06 секунды, а замкнула тройку американка Эллисон Феликс - 50,08 секунды.

Стоит отметить, что багамская бегунья Шона Миллер из-за спазма мышцы на последних метрах дистанции упустила первое место и стала лишь четвертой (50,49).