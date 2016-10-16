04:10 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Фигурировавший в списке Fancy Bears Фара признан легкоатлетом года в Европе

0
0
0

Четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара признан лучшим легкоатлетом года по версии Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA), сообщает Insidethegames. Британец не смог присутствовать на торжественной церемонии вручения наград в Португалии и поблагодарил организаторов в видеообращении.

Отметим, что 33-летний Фара фигурировал в списке употреблявших запрещенные препараты по медицинских показаниям спортсменов, который в сентябре опубликовала хакерская группа Fancy Bears.

Лучшей легкоатлеткой года признана испанская прыгунья в высоту, олимпийская чемпионка 2016 года 37-летняя Рут Бейтиа.

0
0
0


Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ