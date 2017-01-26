17:28 26 января | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Европейская легкоатлетическая ассоциация создала комиссию по пересмотру рекордов

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Европейская легкоатлетическая ассоциация создала специальную комиссию, которая рассмотрит целесообразность пересмотра континентальных рекордов в легкой атлетике, сообщает официальный сайт организации. Ранее глава Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) Джанни Мерло предложил обнулить все достижения в легкой атлетике в связи с участившимися случаями допинговых скандалов. Данную идею он выразил в открытом письме президенту ИААФ Себастьяну Коэ. 

Сам Джанни Мерло вошел в состав комиссии. Ее главой назначен ирландец Пирс О'Каллахан, член комиссии ИААФ по соревнованиям. В комиссию также вошли президент Федерации легкой атлетики Германии Клеменс  Прокоп, бывший член Легкоатлетической федерации Голландии Руд Кок, финн Мирко Ялава, британец Билл Глэд (сотрудники Европейской легкоатлетической ассоциации) и глава технического комитета ИААФ венгр Имре Матрахази.

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