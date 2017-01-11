Европейская легкоатлетическая ассоциация проверит атлетов года

Президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свейн Арне Хансен проверит всех спортсменов, удостаивавшихся титула "Европейский атлет года" на чистоту от допинга. Ранее глава Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) Джанни Мерло предложил главе ИААФ Себастьяну Коэ обнулить все мировые рекорды в легкой атлетике из-за многочисленных допинговых скандалов.

"Стартовал процесс проверки всех европейских рекордсменов и обладателей титула "Атлет года" на предмет чистоты от допинга", - написал Хансен в своем твиттере.

Титул "Европейский атлет года" пять раз завоевывали представительницы России: Ирина Привалова в 1994 году, Светлана Мастеркова в 1996 году, Елена Исинбаева в 2005 и 2008 году и Мария Савинова в 2011 году. Последняя была в 2015 году была отстранена по обвинению в употреблении допинга.