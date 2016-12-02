Известный российский тренер по легкой атлетике Евгений Загорулько, который стал героем традиционной рубрики "СЭ" "Разговор по пятницам", отметил, что олимпийский чемпион 2012 года Иван Ухов импонирует ему по человеческим качествам. По словам специалиста, ахиллесовой пятой спортсмена является слабая самодисциплина.

– Как прощались с Уховым?

– Ваня мне импонирует по человеческим качествам, очень его люблю. Смелый, без раздумий грудь подставит – даже если напротив ствол. Но слабая самодисциплина. К примеру, прыгает 2,39 с весом 83 килограмма. Через десять дней у Вани уже 93 кило!

– Силен.

– С таким пузом не прыгнешь. Или травму получишь. А Ухов отвечает: "Да это ерунда. Не волнуйтесь, быстренько сгоню". Начались конфликты, появилась дистанция. В таких случаях говорю: "Лучше на другого спортсмена переключусь".

– Вы были рядом с Уховым, когда в 2008-м он пьяным вышел в сектор?

– Нет. Общались накануне в манеже ЦСКА. По его настрою понял: либо в Лозанне прыгнет высоко, либо что-то отчебучит. Когда он почувствовал, что не сможет показать хороший результат, решил вмазать. И сослаться на это – дескать, вот почему я не прыгнул. Ваня просто сыграл!

– Иван после смены тренера все-таки взялся за ум.

– А у него не оставалось выбора. Он же самолюбивый, мечтал доказать: "Я и без тебя буду Уховым!" На этом необходимо было сыграть. Отойти в сторону – и дать ему возможность побежать вперед. Я никогда не делаю подлянки спортсменам – даже тем, кто от меня ушел. Для страны результат важнее. А мне своих орденов хватает. (Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ)