Евгений Загорулько: "Лучший вариант, если Сильнов и Исинбаева руководили бы ВФЛА вместе"

Тренер Андрея Сильнова Евгений Загорулько заявил, что если бы олимпийские чемпионы Елена Исинбаева и Сильнов вместе руководили бы ВФЛА, найдя точки соприкосновения, это было бы идеальным вариантом. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Исинбаева и олимпийский чемпион в прыжках в высоту Сильнов претендуют на пост главы ВФЛА, выборы которого пройдут 9 декабря. Помимо них в числе кандидатов нынешний президент организации Дмитрий Шляхтин, а также генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов. По мнению Загорулько, Шляхтину не стоило выдвигать свою кандидатуру на новый срок.

– Молодые больше переживают за легкую атлетику, чем мы, – цитирует "Р-Спорт" слова Загорулько. – Я переживаю за то, что корабль под названием "легкая атлетика" тонет. Нам нужны свежая кровь, новые люди. Я никого никогда не подводил, всю жизнь всем помогал – по-честному, по-доброму, без всякой мзды. А Андрей – такой же человек, который хочет поднять этот тонущий корабль, залатать дырки, собрать необходимую команду. Если бы один из них стал президентом, а другой вице-президентом, если бы они нашли общую точку соприкосновения – я считаю, это был бы лучший вариант!

Я преклоняюсь перед Еленой Исинбаевой как перед спортсменкой. Она жесткая, целенаправленная женщина. Ей можно быть хорошим президентом. Хотя она в интервью частенько говорит о том, что хочет, чтобы у нее было 2-3 ребенка, а, может, и больше. Если она пойдет в декрет, это уже минус два года. Я бы на ее месте пополнял наш генетический фонд, у нее хорошая генетика. Если она хочет пожертвовать своим личным, то я, конечно, не против ее кандидатуры. Пусть они с Андреем борются на равных, они оба достойные люди. И Лена, и Андрей готовы стать президентом.

Я думаю, что выдвижение Шляхтина – липовая затея. Не знаю, откуда она идет, потому что Шляхтин проработал год и ничего не сделал. Те традиции, которые существовали в Куйбышеве и Самаре, утрачены, а легкая атлетика там всегда была на хорошем уровне. Министр спорта там Шляхтин. Он занимается и футболом, и хоккеем, и все там идет на последних местах и в никуда. Как так можно? В советское время многостаночников ругали всегда – лучше заниматься одним делом и называться мастером.