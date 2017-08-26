Евгений Загорулько: "Ласицкене способна побить мировой рекорд 30-летней давности"

Заслуженный тренер России Евгений Загорулько отметил, что прыгунья в высоту Мария Ласицкене способна выиграть несколько Олимпиад. По его словам, спортсменка также может замахнуться на рекорд России (2,07 метра), который принадлежит Анне Чичеровой, и мировой рекорд (2,09 метра) болгарки Стефки Костадиновой, который был установлен в 1987 году.

– Маша – уникальный человек, ее результаты не поддаются анализу, - приводят "Известия" слова Загорулько. - Я не знаю, как можно 17 стартов подряд прыгать за 2 м. Она молодец, что тут скажешь. Я думаю, она должна быть образцово-показательным спортсменом. Все, у кого есть возможность, должны создать ей условия для тренировок. Думаю, что Мария способна выиграть для России сразу несколько Олимпийских игр.

– Она способна побить рекорд вашей знаменитой ученицы Анны Чичеровой?

– Думаю, ей по силам побить многолетний рекорд мира, который принадлежит Стефке Костадиновой.