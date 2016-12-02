Известный российский тренер по легкой атлетике Евгений Загорулько, который стал героем традиционной рубрики "СЭ" "Разговор по пятницам", заявил, что лишение олимпийской чемпионки Лондона Анны Чичеровой бронзовой медали Игр в Пекине наводит на мысль о том, что спортсменку просто подставили.

- Осенью МОК лишил Чичерову бронзовой медали Пекина-2008. Не боитесь, что на очереди золото Лондона?

– Нет! Аналогии совершенно неуместны! То, что случилось – просто подстава. Другого слова не подберу. Но не хочу углубляться в тему допинга и политики. Чем громче мы об этом говорим, тем больше сами себя дерьмом обкладываем.

– Знаменитый доктор Авраменко сообщил в интервью, что на Олимпиаде в Лондоне Чичерова перед финалом всю ночь не спала, молилась.

– Да он всем предлагает молиться. Тогда Господь якобы не оставит. А я отвечаю: "Пока сам не прыгнешь, никакой Бог не поможет!" Да и вообще, при чем здесь доктор Авраменко? В сборной его не было. Из врачей с нами работали Зыков и Назаренко.

– Слезы Анны видели?

– При мне плакала только от радости. Первый раз – в Екатеринбурге. За год до этого она прыгала 1,89. А тут мы успели отработать всего-то пять месяцев – и взяла 2,04! Рекорд России! Выскочила из ямы, сиганула мне на шею, по ее щекам катились слезы. (Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ)