Евгений Рыбаков: "Хотел в тройку попасть, но из-за жары думал - просто добежать бы"

Россиянин Евгений Рыбаков признался, что хотел попасть в тройку призеров чемпионата Европы в беге на 10 километров. Российский спортсмен показал 20-й результат, пробежав дистанцию за 29 минут 15,30 секунды.

– До первой половины, пять километров, бежал ничего так, а потом, чувствую, совсем жарко стало, – цитирует "Р-Спорт" Рыбакова. – Уже только думал – просто добежать бы. Так и дотерпел. Тяжело. Хотел в тройку попасть, на чемпионате России в Казани хорошо пробежал "пятерку", думал, что здесь готов бежать на 28 минут. Но не получилось. В Новогорске на сборах еще нога чуть-чуть начала беспокоить, здесь бежал и чувствовал, что болит. Я был готов бороться, конкурировать с ними, время победителя для меня нормальное. Но так сложилось.