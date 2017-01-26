Эстафетная сборная России лишится серебра Олимпиады-2012?

По информации хакерской группы Fancy Bears, россиянки Антонина Кривошапка, Юлия Гущина, Татьяна Фирова и Наталья Антюх могут лишиться серебряных медалей в эстафете 4х400 метров Олимпийских игр-2012 в Лондоне, сообщает life.ru. Исходя из внутренних документов ВАДА, в допинг-пробе Антонины Кривошапки обнаружен запрещенный препарат туринабол.

В 2013 году Кривошапка в составе сборной России завоевала золото на чемпионате мира в Москве в эстафете 4 по 400 метров.

Вчера Татьяна Лебедева была лишена двух серебряных медалей Олимпийских игр в Пекин, в ее допинг-пробе также были найдены следы туринабола.

Предположительно, потерей медали закончится дело тяжелоатлетки Светланы Царукаевой. У нее уже находили в лондонских допинг-пробах стероиды, но официального решения МОК о лишении наград пока нет.

МОК по результатам перепроверок допинг-проб лишил сборную России 19 медалей, завоеванных на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне. Всего Россия лишена 13 медалей Игр-2008 (1 золотая медаль – 6 серебряных – 6 бронзовых) и шести – Игр-2012 (0 – 2 – 4).

До запуска программы перепроверки проб Россия была лишена еще четырех медалей Игр в Лондоне – были дисквалифицированы ходоки Сергей Кирдяпкин (золото) и Ольга Каниськина (серебро), метательница диска Дарья Пищальникова (серебро) и семиборка Татьяна Чернова (бронза). Всего МОК перепроверил 1243 пробы, взятые на двух летних Олимпиадах, 98 из которых оказались положительными.