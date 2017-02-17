12:45 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Еще пять россиян подали индивидуальные заявки на участие в международных стартах

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Еще пять российских легкоатлетов подали заявки на участие в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов, сообщает ТАСС  со ссылкой на главу антидопингового комитета ВФЛА Александра Паркина. Ранее подобные заявки подавали свыше 40 спортсменов.

- Заявки на участие российских легкоатлетов в международных турнирах в нейтральном статусе продолжают приходить, на этой неделе поступило еще пять заявок, - сказал Паркин. - Теперь, когда спортсмен подает заявку, мы ее направляем в ИААФ сразу со своим сопроводительным письмом-ходатайством. По пяти этим заявкам процесс оформления ходатайств сейчас идет, время есть, тем более что они касаются соревнований, которые пройдут весной и летом.

Россияне не могут выступать в международных турнирах в связи с дисквалификацией ВФЛА. Членство России в ИААФ было приостановлено в 2015 году на основании отчета комиссии ВАДА под руководством Ричарда Паунда. В связи с этим россияне пропустили все международные турниры, включая Олимпиаду в Рио, куда из российских спортсменов была допущена только Дарья Клишина.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4031845

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