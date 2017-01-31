18:32 31 января | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Еще четверо россиян подали заявку в ИААФ на индивидуальный допуск к стартам

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Россияне Денис Кудрявцев, Алексей Сокирский, Александра Гуляева и Федор Шутов подали заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) для получения разрешения на участие в международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов, информирует ТАСС. Об этом сообщила референт по международным вопросам Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Мария Трущенкова.

Ранее с такой же просьбой в ИААФ обратились ряд других российских спортсменов. В их числе олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в прыжках в высоту Светлана Школина, чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.

Как сообщалось ранее, в ближайшее время ВФЛА ожидает информацию от ИААФ о сроках допуска россиян к международным турнирам в качестве нейтральных атлетов.


 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3986229

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