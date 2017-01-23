Еще 6 легкоатлетов подали заявки в ИААФ на участие в международных стартах

Очередные индивидуальные заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) на участие в международных турнирах подали еще шесть спортсменов, сообщает "Р-Спорт". Через Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) заявки подали Екатерина Строкова, Ирина Тарасова, Кристина Сивкова, Илья Мудров, Ольга Муллина и Екатерина Ивонина.

Ранее ИААФ подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом. Подобные заявки ранее отправили Мария Кучина, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Анастасия Калина и Елена Коробкина.

ИААФ в ноябре 2015 года временно отстранила ВФЛА, после того как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. Из-за этого легкоатлеты РФ, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, пропустили летние Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро и до сих пор не выступают на международных стартах.