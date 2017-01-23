Еще 6 легкоатлетов подали заявки в ИААФ на участие в международных стартах

Очередные индивидуальные заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) на участие в международных турнирах подали еще шесть спортсменов, сообщает "Р-Спорт". Через Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) заявки подали Екатерина Строкова, Ирина Тарасова, Кристина Сивкова, Илья Мудров, Ольга Муллина и Екатерина Ивонина.
Ранее ИААФ подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом. Подобные заявки ранее отправили Мария Кучина, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Анастасия Калина и Елена Коробкина.
ИААФ в ноябре 2015 года временно отстранила ВФЛА, после того как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. Из-за этого легкоатлеты РФ, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, пропустили летние Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро и до сих пор не выступают на международных стартах.
ДОЗВОН ГУБЕР
........форс = 11:52,,,,,,,,,,, Говоря метафорично, "нейтральный флаг" --- это кусок белой простыни, на которой следов близости после "первой брачной" НЕ ОКАЗАЛОСЬ ::: новобрачный -- не смог, но ЭТО не главное, т.к. новобрачная УЖЕ была "дырявой калошей"....
13:44
LLL71
Пятая колонна поперла. За кусок хлеба мать родную продадут.
12:56
rusfed 2.0
Дистанцировались от наперсточников-моченосцев
12:48
blue-white!
maxcds, не могу не согласиться! А то у нас как? Он украл, и я украду! С таким отношение мы далеко не уедем! Надо начинать с себя. Я вот, к примеру, раньше и по обочине ездил, и на переках всех объезжал, и вставал первым. А сейчас так не делаю, ибо понимаю, как раздражают такие чмо...ники!
12:44
blue-white!
Поддерживаю их. Раз государство ничего не делает, то надо самим что-то предпринимать!
12:40
maxcds
Werewolf maxcds_____Работаю учителем, если бы мне не разрешали работать под Российским флагом, пришлось бы работать под нейтральным. Семью кормить то как-то нужно. ////// предприниматель. работаю под Российским флагом, если бы запретили работать под Российским флагом послал бы тех кто так сделал, но жил бы в ладу со своей совестью. Чем зарабатывать бы нашел. В бизнесе не сразу появились результаты - и кидали и сам ошибался, но на государство не пинял. Да законы что дышло, да коррумпированность зашкаливает. Но страна, и тем более флаг, лично для меня не самые виноватые. Наоборот считаю, что государство делает хотя бы что-то. Например, получал субсидию на открытие самого первого своего дела. Безвозмездно. Без нее боюсь бы и не было меня какого-никакого предпринимателя. Я считаю, что каждый русский, россиянин, все кто родился, живет и связывает свое будущее с Россией, не должен требовать и ждать волшебного преображения окружающего мира. Если б каждый мужик перестал ныть и обвинять, начал наконец воспитывать свою жену, воспитывать своего РЕБЕНКА в духе правды, справедливости, добра, созидания, вообщем куча вещей с которых можно начать с себя. Перестань наконец кидать огрызки, рисовать на стенах, ссать по углам. Простите понесло. Итого: страна не волшебная палочка - взмахнул и дороги сделались, взмахнул и зарплаты выросли. Начните с себя. Шубенков, начни себя. Подумай, что ты расскажешь сыну, каким примером ты для него будешь. "На смертном одре все всё понимают" (с)... А сказки про то, что ты с голоду помрешь, ежели перестанешь участвовать в соревнованиях - оставьте для неокрепших мозгов.
12:33
эстонский армеец
Хоть таким образом (под давлением Запада) покажут российскому народу "всю силу вертикали власти царя" - точнее её полное отсутствие!
12:14
Andvaraforce
Нейтральный флаг - это вообще что?
11:52
alekstsm
Только приветствую!!! наконец то поняли, что руководство ни черта не будет делать за них и ждать поддержки не стоит. Выступая под нейтральным флагом они НЕ перестают быть россиянами. Если сейчас не соревноваться, не сдавать допинг проб, то потом в одночасье никто и не допустит на соревнования под флагом России. Всем спортсменам необходимо сейчас выходит на международные соревнования сдавать допинг пробы, а наши сидят ждут когда руководство разрулит ситуацию, но руководство НОЛЬ. Они боятся что либо делать "как бы чего не вышло".
11:49
mayornataly
Werewolf_____А зарплату вам учителю, работающему под нейтральным флаг кто будет платить? Российское государство? Сравнение не корректное. Спортсмен и учитель. А вот если вы во время войны так скажите: - Мне семью кормить надо. И пойдёте работать полицаем.
11:42
MVD1969
Действительно, пусть работают. Только не нужно освещать их результаты и достижения в прессе - это исключительно их личное дело, никому не интересное, кроме их семей.
11:35
Werewolf
maxcds_____Работаю учителем, если бы мне не разрешали работать под Российским флагом, пришлось бы работать под нейтральным. Семью кормить то как-то нужно. А смысл дорожить страной, которая не дорожит тобой? Ребята видят, что Россия ничего не делает для восстановления их прав. Фиг с ним с восстановлением. Где наказанные ответственные лица? Эта же ситуация взялась из ниоткуда? Им сесть и лапки сложить? Или идти физруками работать в школу? Они всю жизнь на это положили. Достичь чего-то хочется, а так получается, что жили зазря......За Олимпиаду выплатили компенсацию.....Но помимо олимпиады есть и другие старты в сезоне....
11:31
maxcds
поражают результаты опроса... даже в с ног до головы пропитанном выгодой сознании западного мира не могу представить, чтобы кто-то из них мог отказаться от своего флага. ни под каким предлогом. победа личного, победа эго. живу только для себя, без оглядки. интересная философия "главное мне своего достичь, а там трава не расти..." понятно что ситуация сложная, ситуация неоднозначная, что бОльшая часть спортсменов рискует своей карьерой не по своей вине и тд и тп, но отказаться от флага... "О, ВРЕМЕНА! О, НРАВЫ" (с) и еще сюда же "РАЗРУХА НЕ В КЛОЗЕТАХ, А В ГОЛОВАХ!" (с)
11:20