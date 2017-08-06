Эннис-Хилл получила золото ЧМ-2011, которого лишена россиянка Чернова

Британка Джессика Эннис-Хилл получила золотую медаль чемпионата мира-2011, сообщает ТАСС. Первоначальной обладательницей награды была россиянка Татьяна Чернова. Она была лишена награды после пересмотра результатов в связи с антидопинговыми нарушениями.

Церемония вручения состоялась в Лондоне в преддверии вечерней сессии чемпионата мира.

Серебряная награда ЧМ-2011 в женском тройном прыжке, которой раньше владела россиянка Ольга Кучеренко, была в воскресенье вручена представительнице Латвии Инете Радевиче. Днем ранее серебро ЧМ-2007 в беге на 1500 метров получила украинка Ирина Лищинская, которая в японской Осаке финишировала третьей вслед за россиянкой Еленой Соболевой.