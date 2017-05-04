Эллисон Феликс: "Я против того, чтобы чистые спортсмены лишились своих рекордов"

Шестикратная олимпийская чемпионка Эллисон Феликс против идеи обнуления "старых" рекордов в легкой атлетике. Такой план был выработан Европейской легкоатлетической ассоциацией (ЕАА) и будет рассмотрен летом ИААФ.

– Трудно с этим что-либо поделать, – цитирует AFP Феликс. – Понимаю, что некоторые рекорды должны быть пересмотрены. Но я против того, чтобы чистые спортсмены лишились своих достижений. Я не знаю, как это исправить, как все выявить, когда образцов анализов со времени установления рекордов не сохранилось. Но такие решения навредят чистым спортсменам.