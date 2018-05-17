Елена Соколова - об отказе ИААФ: "Жесть, конечно, все уже надоело"

Серебряный призер Олимпийских игр в прыжках в длину Елена Соколова заявила, что ей надоела ситуация с недопуском к международным стартам. Ранее ИААФ отклонил ее заявку на участие в международных стартах в нейтральном статусе.

Отказ также получили еще девять спортсменов. Причина такого решения, в случае с 31-летней Соколовой, связана с недостаточным временем пребывания спортсменки в пуле тестирования на запрещенные препараты.

– Мне отказали? Спасибо за новость, не знала, – цитирует "Р-Спорт" Соколову. – Жесть, конечно, все уже надоело, не знаю, что делать дальше. Год назад многих ребят, кто не стоял в пуле, допустили до стартов. Тогда не было такого пункта в требованиях ИААФ. До октября прошлого года я не состояла в международном пуле по вине международной федерации, они меня просто не включали туда.

Мой тренер на протяжении всего года пытался достучаться до старших тренеров сборной России, чтобы меня включили в пул РУСАДА, но понимания он не находил. Так что в пуле РУСАДА меня до сих пор нет, мне это не понятно.

ИААФ сняла меня с пула после рождения ребенка. Я им писала много раз с просьбой включить в пул, готова хоть каждый день проходить допинг-контроль. Мне почти 32 года, никогда не числилась в списках Макларена и прочих документах. Если бы мою ситуацию рассмотрели индивидуально, то, уверена, решили бы в положительном ключе. Ко мне не может быть ни одной придирки, лишних вопросов.

ИААФ отказалась предоставить нейтральный статус 10 российским спортсменам, они не смогут участвовать в соревнованиях