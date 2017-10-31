Елена Соколенко примет участие в Чемпионате Европы по кроссу под нейтральным флагом

Российская бегунья Елена Соколенко летом получила статус нейтральной спортсменки, что дает ей право на участие в чемпионате Европы по легкоатлетическому кроссу. Об этом сообщила начальник отдела спортивных программ Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Орлова. Соревнования стартуют 10 декабря в Саморине.

– Соколенко примет участие в декабрьском чемпионате Европы по кроссу в нейтральном статусе, если у нее будет все в порядке со здоровьем, – приводит ТАСС слова Орловой. – Заявка на ее выступление на этом турнире была заблаговременно отправлена и подтверждена в оргкомитете турнира. На сегодняшний день только Соколенко изъявила желание выступить на этих соревнованиях, больше ни от кого заявок не поступало.

25-летняя Соколенко имеет на своем счету золото в кроссе Чемпионата Европы 2014 года, золото Универсиады 2015 года в беге с препятствиями на 3000 метров, серебро молодежного чемпионата Европы 2013 на дистанции 3000 метров с препятствиями.