Елена Слесаренко: "Ведущие российские юристы должны мне помочь в CAS"

Олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в высоту Елена Слесаренко сообщила, что ведущие российские юристы помогут ей обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международного олимпийского комитета (МОК) об аннулировании ее четвертого места на Олимпийских играх-2008. Напомним, 17 ноября МОК объявил, что аннулировал результат россиянки после перепроверки допинг-проб из-за обнаруженного туринабола. Слесаренко должна была получить бронзовую медаль Игр-2008 после аннулирования результатов другой россиянки - Анны Чичеровой, которая ранее также была уличена в применении запрещенных препаратов.

– Советуюсь с ведущими российскими юристами, они должны мне помочь в суде, – цитирует ТАСС Слесаренко. – Ситуация неоднозначная: чтобы подать в суд, необходима большая сумма денег, но пока поддержки не предвидится. Чтобы это было эффективно, надо более детально разобраться и продумать стратегию действий. Сейчас выдвигается несколько вариантов, но я пока не уверена в положительном исходе ни одного, ни второго. Время у меня есть, хочется, чтобы деньги были потрачены не зря.