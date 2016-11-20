Елена Слесаренко: "ВАДА обливает грязью спортсменов, которые уже завершили карьеру"

Российская прыгунья в высоту Елена Слесаренко выразила недоумение тем, что МОК лишил ее 4-го места на Олимпиаде в Пекине спустя 8 лет. Об этом она написала в своем Instagram. Ранее спортсменка сообщила, что обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение МОК.
Приводим текст Елены Слесаренко из Instagram полностью:
Дорогие друзья!!! Спасибо за вашу поддержку!!! Олимпийские игры в Пекине 2008 для меня были настоящим испытанием. Я была лидером сезона, но в день открытия Игр на тренировке получила травму. С 13-м результатом попала в финал соревнований, я все высоты брала со 2-й или 3-й попытки. Боролась за призовое место, но в последней попытке меня обошла соперница из Бельгии, в результате она стала чемпионкой пекинских Игр, а я осталась на 4-й строчке. Эта Олимпиада в моей карьере всегда была самым трудным соревнованиям в жизни. 11 ноября 2016-го МОК вынес решение о лишении меня 4-го места по причине нахождения метаболитов запрещенного вещества в моей допинг-пробе. ВОСЕМЬ лет потребовалось, чтоб это выяснить... В процедуре вскрытия пробы "В" я не участвовала, и вообще за это время ВАДА успелa поменять правила для спортсменов. Про права спортсменов, а также про права человека, к сожалению, вообще не вспоминает никто! Наших паралимпийцев лишили Олимпиады, сегодня обливают грязью спортсменов, которые уже завершили свои спортивные карьеры, честно трудятся в своих регионах на благо общества. Для меня ничего не меняется, остаюсь верна своим принципам и своей стране! Всех небезразличных благодарю за вашу поддержку!!! Очень вас ценю!!
Дорогие друзья!!!Спасибо за Вашу поддержку!!! Олимпийские игры в Пекине 2008 для меня были настоящим испытанием. Я была лидером сезона,но в день открытия игр на тренировке получила травму.С 13м результатом попала в финал соревнований, я все высоты брала со 2ой или 3ий попытки. Боролась за призовое место,но в последней попытке меня обошла соперница из Бельгии, в результате она стала чемпионкой Пекинских игр,а я осталась на 4ой строчке. Эта олимпиада, в моей карьере, всегда была самым трудным соревнованиям в жизни. 11 ноября2016 МОК вынес решение о лишение меня 4го места по причине нахождения метаболитов запрещённого вещества в моей допинг пробе.ВОСЕМЬ лет потребовалось, чтоб это выяснить...В процедуре вскрытия пробы "В"я не участвовала и вообще за это время WADA успелa поменять правила для спортсменов. Про права спортсменов, а так же про права человека, к сожалению, вообще не вспоминает ни кто! Наших параолимпийцев лишили Олимпиады, сегодня обливают грязью спортсменов, которые уже завершили свои спортивные карьеры, честно трудятся в своих регионах на благо общества. Для меня ни чего не меняется,остаюсь верна своим принципам и своей стране! Всех небезразличных благодарю за Вашу поддержку!!!Очень Вас ценю!!!#еленанашчемпион #еленаслесаренко