Елена Слесаренко – Татьяне Лебедевой: "Ты – легенда!"

Олимпийская чемпионка Афин по прыжкам в высоту Елена Слесаренко обратилась со словами поддержки к Татьяне Лебедевой. Сегодня МОК лишил Лебедеву двух серебряных медалей Олимпийских игр-2008 в Пекине, в ее допинг-пробе были найдены следы туринабола.
"Моей любимой подруге в день святой Татьяны, покровительнице студентов, в именины был преподнесен подарок. Лебедеву лишают двух серебряных Олимпийских медалей! Это просто паранойя! Те, кто знаком лично с Татьяной, точно поймут, сегодня, спустя 4 года, как она повесила "шиповки" на "гвоздь",она может дать фору любому спортсмену ,хотя работает каждый день и возможность заниматься спортом имеет раз в неделю. Она поднимает гирю на соревнованиях по воркауту без разминки, без спортивной экипировки больше, чем победители этих соревнований. Она абсолютно в отличной спортивной форме. Она феноменальный спортсмен! Татьяна, дорогая! Ты навсегда останешься кумиром миллионов спортсменов, совершенно уникальным спортсменом! Все проходит... и это пройдет! Ты дарила болельщикам неповторимые эмоции, превозмогая себя в практически невозможных ситуациях! Ты – настоящий профессионал! Ты – легенда!" – написала Слесаренко на своей странице в Instagram.
Моей любимой подруге в день святой Татьяны,покровительнице студентов, в именины был преподнесен подарок. Лебедеву лишают двух серебряных Олимпийских медалей! Это просто ПАРАНОЙЯ!!! Те, кто знаком лично с Татьяной точно поймёт,сегодня спустя 4 года,как она повесила "шиповки" на "гвоздь",она может дать фору любому спортсмену,хотя работает каждый день и возможность заниматься спортом имеет раз в неделю. Она поднимает гирю на соревнованиях по воркауту без разминки,без спортивной экипировки больше,чем победители этих соревнований. Она абсолютно в отличной спортивной форме. Она феноменальный спортсмен!!! Татьяна, дорогая !!! Ты навсегда останешься кумиром милионов спортсменов, совершенно уникальным спортсменом! Все проходит...и это пройдёт! Ты дарили болельщикам неповторимые эмоции, превозмогая себя в практически невозможных ситуациях! Ты - настоящий профессионал! Ты- легенда! #татьяналебедева #ялюблюсвоихдрузей
miker65
Нас мало, нас становится все меньше. Кто из 21-го века у нас вообще еще остался в чемпионах: Исинбаева, Борзаковский и Ухов? Или забыл кого? Загорульковцев: Елесину и Клюгина и Сильнова я понятно за чистых чемпионов не считаю! Вот и вся наша атлетика в 21-м веке. Всего три чистых атлета-чемпиона!
12:18 26 января
wertui
Вы следите за своим языком, вам до этих величайших спортсменов как до ....... А вы только и можете языками на диване трепать. Все допинг пробы медалистов проверяются сразу после забора, тогда нарушений не было , а через шесть лет появились не смешно ли? Задумайтесь над этим.
10:22 26 января
МаратХ
Две допингерши, две грязных совести......
09:03 26 января
Max2015
Легенды туринабола. Может в Волгограде Обама его в водопроводную воду подмешивал? В Саранске вон ЭПО с солью смешивал. Ждем ещё одну волгоградскую легенду...
07:26 26 января
miker65
Обе - твари! Убили у нас легкую атлетику. Дискредитировали русского спортсмена.
03:25 26 января
mobile_actor
Насколько я понимаю, апелляцию в CAS на решение МОК об аннулировании ее олимпийского результата на пекинских Играх E.Слесаренко так и не подала. Что и требовалось доказать.
02:19 26 января
mobile_actor
Не брат, нет у нее ни стыда, ни совесто, поэтому ей не стыдно (стыд - это все лирика для нее): "– Юристы готовят апелляцию, будет подан иск в международный Спортивный арбитражный суд в Лозанне, мы обжалуем это решение МОК, – цитирует ТАСС Слесаренко. – Согласна я с этим решением или не согласна – это все лирика. Все решается в юридическом поле. Есть решение, и есть апелляция. Если будет положительное решение на апелляцию – я окажусь правой, если нет – значит..."
02:15 26 января
Benpb_bl
Кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку... И в высоту, и в длину мы без туринабола не можем(((
01:03 26 января
Beard
Не брат Посмотрел Википедию - из 13 комплектов золотых медалей ОИ 2008 И 2012 в легкой атлетике только по четырем нет пока претензий по допингу.Почти 70% допингеров, все по Дмитриеву................А ты что,до этого момента имел сомнения?Подожди,сейчас все пробы проверят,процент поднимется ещё выше.
00:26 26 января
Не брат
Посмотрел Википедию - из 13 комплектов золотых медалей ОИ 2008 И 2012 в легкой атлетике только по четырем нет пока претензий по допингу.Почти 70% допингеров, все по Дмитриеву.
22:54 25 января
Не брат
Да уж, как выяснилось, обе вы легенды. Меня одно удивляет - почему за их допинг стыдно мне, а не им? Почему они считают нас за дураков? Оказывается туринабол - ..ПАРАНОЙЯ!!!..Из 11-12 (по моему) золотых медалей ОИ 2008, 2012 по легкой атлетике пока без допингового следа только Ухов,Сильнов,Исинбаева и Антюх, остальные что - всё паранойя?
22:19 25 января