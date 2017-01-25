Елена Слесаренко – Татьяне Лебедевой: "Ты – легенда!"

Олимпийская чемпионка Афин по прыжкам в высоту Елена Слесаренко обратилась со словами поддержки к Татьяне Лебедевой. Сегодня МОК лишил Лебедеву двух серебряных медалей Олимпийских игр-2008 в Пекине, в ее допинг-пробе были найдены следы туринабола.

"Моей любимой подруге в день святой Татьяны, покровительнице студентов, в именины был преподнесен подарок. Лебедеву лишают двух серебряных Олимпийских медалей! Это просто паранойя! Те, кто знаком лично с Татьяной, точно поймут, сегодня, спустя 4 года, как она повесила "шиповки" на "гвоздь",она может дать фору любому спортсмену ,хотя работает каждый день и возможность заниматься спортом имеет раз в неделю. Она поднимает гирю на соревнованиях по воркауту без разминки, без спортивной экипировки больше, чем победители этих соревнований. Она абсолютно в отличной спортивной форме. Она феноменальный спортсмен! Татьяна, дорогая! Ты навсегда останешься кумиром миллионов спортсменов, совершенно уникальным спортсменом! Все проходит... и это пройдет! Ты дарила болельщикам неповторимые эмоции, превозмогая себя в практически невозможных ситуациях! Ты – настоящий профессионал! Ты – легенда!" – написала Слесаренко на своей странице в Instagram.