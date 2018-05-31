Елена Слесаренко: "Ласицкене по силам побить мировой рекорд Костадиновой"

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту 2004 года Елена Слесаренко считает, что Марии Ласицкеене по силам побить мировой рекорд болгарки Стефки Костадиновой. Костадинова в 1987 году прыгнула на 2,09 метра.

– Я очень хочу, чтобы именно Маше удалось побить мировой рекорд, - цитирует ТАСС Слесаренко. - Ей это по силам, но будет очень непросто. Должно сложиться все: и физическая форма, и погодные условия, и настроение. И произойдет это, думаю, на важных соревнованиях - чемпионате мира, Европы или на Олимпийских играх.