Елена Орлова: "Шкуренев снялся с ЧМ из-за надрыва связки бедра"

Представитель нейтральных атлетов на чемпионате мира Елена Орлова рассказала о том, что российский десятиборец Илья Шкуренев получил травму бедра. Ранее спортсмен не смог финишировать в забеге на 110 метров с барьерами и принял решение сняться с соревнований.

- Только что были у врача. Предварительный диагноз - надрыв связки бедра, - цитирует "Р-Спорт" Орлову. - Шкуренев почувствовал дискомфорт еще на разминке, а во время забега - острую боль. Продолжать соревнования он, конечно, не мог.

Вечером будет сделано ультразвуковое исследование, чтобы установить точную причину боли и удостовериться, что это не что-то более серьезное.