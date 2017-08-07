Елена Орлова: "Российские легкоатлеты не испытывают особого внимания антидопинговых служб на ЧМ-2017"

Начальник отдела спортивных программ Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Орлова отметила, что на чемпионате мира-2017 в Лондоне спортсменам предоставлены комфортные условия. Она подчеркнула, что россияне не испытывают особого внимания антидопинговых служб.

– В первые дни антидопинговые службы выстраивались у входа в отель, проверяли всех спортсменов, кто приезжает на автобусах из аэропорта, – цитирует "Р-Спорт" Орлову. – Уведомляли о пробе еще до вручения ключей. Некоторые жаловались – итальянцы, немцы. Но это было абсолютно со всеми. У наших тоже по приезду брали пробы, особенного внимания к ним нет.

По условиям все хорошо, спортсмены всем довольны. Если не считать результатов, конечно. Вопросов каких-то каверзных им не задают. На стадионе поддерживают. С питанием и транспортом проблем никаких. Автобусы ходят, правда, не по выделенным полосам, но опоздания 10-15 минут – это нормально.