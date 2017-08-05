Елена Орлова: "Протест на результат Лесного не подан, легкоатлет допустил ошибки"

Начальник отдела спортивных программ Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Орлова заявила, что российский толкатель ядра Александр Лесной допустил технические ошибки в квалификации чемпионата мира по легкой атлетике. Она отметила, что судья, не засчитав ему две попытки, был прав, смысла подавать протест не было.
Из трех попыток Лесного только вторая оказалась результативной. С результатом 19,67 метра он занял 26-е место и не вышел в финал. После выступления Лесной заявил, что "судья – урод, засудил две попытки". Спортсмен выступает в Лондоне в нейтральном статусе.
– Посмотрели видео, поговорили с арбитрами. Лесной допустил техническую ошибку – это называется "отрыв ядра от шеи" и "отведение локтя". Иными словами, толчок превращается в бросок, – цитирует "Р-Спорт" Орлову. – Жаль, но ошибка была, мы ее увидели на записи. Таким образом, смысла подавать официальный протест не было.
Джин Игнатов
У нас опять виноват Обама ! Но ведь Елена Орллова ясно заявила , что были ошибки и не правильно метал ! Допинга не принял , поэтому и не прошел !!! Тренироваться надо а не ссылаться на судей !!!
20:05 5 августа
морпех
шаша2 Рефери со стажем...Не захотели дальше портить отношения с пендосами, ////А какое отношение Россия - то имеет к этому Лесному конкретно на этом ЧМ?Без разницы,где живёт и тренируется спортсмен.Если он выступает под майкой ANA ,то уже никак не Россия!А протест,конечно,может подать любая страна...
18:04 5 августа
шаша2
Рефери со стажем...Не захотели дальше портить отношения с пендосами, вот и весь сказ про отказ от протеста.\\\\\\\\\\\\\\В принципе как всегда жевание соплей и нежелание за своих ж...драть.Раньше языки засовывали по разым местам,чего вдруг сейчас мы что-то ждём?
17:11 5 августа
Пиндосовский прихвостень
Но ведь по логике: отказались от протеста - признали свою неправоту с наездом на судью - признали собственные ошибки
16:37 5 августа
Рефери со стажем
Как посмотрю - коменты пишут сплошные профессионалы легкой атлетики и её правил. Один не знает лидера российского толкания ядра последних лет, другой в руках ни разу правила соревнований по легкой атлетике не держал. Так вот, знатоки, Александр не один год выступает на международных соревнованиях ( Чемпионаты Европы, Мира, и т.д.) и ни на одном старте у него проблем с техническим исполнением толкания не было. А то, что касается правил соревнований, то они толкуют, что ядро должно быть прижато только в стартовой части выполнения движения, а во время выполнения скачка или поворота не должно отводиться за линию плеч. То, что делает Лесной - это отведение головы и шеи от снаряда, а не отрыв снаряда. Не захотели дальше портить отношения с пендосами, вот и весь сказ про отказ от протеста.
15:56 5 августа
Пиндосовский прихвостень
Уроды! Сволочи! Судья продажная! Пиндосо-бритский сговор! А, чё, всё таки судья прав?! Блин... че бы сказать?.. А! Че за правила такие идиотские?! Пусть кидает как хочет! Не рассчитывали на такое буквоедство.
15:34 5 августа
эстонский армеец
Да нет там судейства против России - есть правила в любом виде спорта - их надо не нарушать!!!
14:21 5 августа
marksan
морпех_____ Прыгают по-разному, но и толкают по-разному! Просто мальчик не был готов к судейству, которое всегда против нас!
14:18 5 августа
marksan
Кто такой Лесной первый раз слышу! Согласен, что урод! Поехал без флага, значит должен быть готов к предвзятому судейству!
14:16 5 августа
эстонский армеец
"Врагов " хотели придумать - но не получилось.) Лучше бы освоил бы передовую технику толкания ядра и перестал бы "ныть"!
14:15 5 августа
морпех
Я вот не понимаю одного,неужели нельзя" каким - то образом" запустить снаряд как можно дальше?Это же интереснее,чем "локти "...в конце концов и в высоту сейчас прыгают по - другому,спиной вперёд(по - старому бы было не правильно).
14:08 5 августа