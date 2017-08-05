14:01 5 августа | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Елена Орлова: "Протест на результат Лесного не подан, легкоатлет допустил ошибки"

11

Начальник отдела спортивных программ Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Орлова заявила, что российский толкатель ядра Александр Лесной допустил технические ошибки в квалификации чемпионата мира по легкой атлетике. Она отметила, что судья, не засчитав ему две попытки, был прав, смысла подавать протест не было.

Из трех попыток Лесного только вторая оказалась результативной. С результатом 19,67 метра он занял 26-е место и не вышел в финал. После выступления Лесной заявил, что "судья – урод, засудил две попытки". Спортсмен выступает в Лондоне в нейтральном статусе.

– Посмотрели видео, поговорили с арбитрами. Лесной допустил техническую ошибку – это называется "отрыв ядра от шеи" и "отведение локтя". Иными словами, толчок превращается в бросок, – цитирует "Р-Спорт" Орлову. – Жаль, но ошибка была, мы ее увидели на записи. Таким образом, смысла подавать официальный протест не было.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20170805/1123814002.html

11
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (11)
Войти, чтобы оставить комментарий

Джин Игнатов

У нас опять виноват Обама ! Но ведь Елена Орллова ясно заявила , что были ошибки и не правильно метал ! Допинга не принял , поэтому и не прошел !!! Тренироваться надо а не ссылаться на судей !!!

20:05 5 августа

морпех

шаша2 Рефери со стажем...Не захотели дальше портить отношения с пендосами, ////А какое отношение Россия - то имеет к этому Лесному конкретно на этом ЧМ?Без разницы,где живёт и тренируется спортсмен.Если он выступает под майкой ANA ,то уже никак не Россия!А протест,конечно,может подать любая страна...

18:04 5 августа

шаша2

Рефери со стажем...Не захотели дальше портить отношения с пендосами, вот и весь сказ про отказ от протеста.\\\\\\\\\\\\\\В принципе как всегда жевание соплей и нежелание за своих ж...драть.Раньше языки засовывали по разым местам,чего вдруг сейчас мы что-то ждём?

17:11 5 августа

Пиндосовский прихвостень

Но ведь по логике: отказались от протеста - признали свою неправоту с наездом на судью - признали собственные ошибки

16:37 5 августа

Рефери со стажем

Как посмотрю - коменты пишут сплошные профессионалы легкой атлетики и её правил. Один не знает лидера российского толкания ядра последних лет, другой в руках ни разу правила соревнований по легкой атлетике не держал. Так вот, знатоки, Александр не один год выступает на международных соревнованиях ( Чемпионаты Европы, Мира, и т.д.) и ни на одном старте у него проблем с техническим исполнением толкания не было. А то, что касается правил соревнований, то они толкуют, что ядро должно быть прижато только в стартовой части выполнения движения, а во время выполнения скачка или поворота не должно отводиться за линию плеч. То, что делает Лесной - это отведение головы и шеи от снаряда, а не отрыв снаряда. Не захотели дальше портить отношения с пендосами, вот и весь сказ про отказ от протеста.

15:56 5 августа

Пиндосовский прихвостень

Уроды! Сволочи! Судья продажная! Пиндосо-бритский сговор! А, чё, всё таки судья прав?! Блин... че бы сказать?.. А! Че за правила такие идиотские?! Пусть кидает как хочет! Не рассчитывали на такое буквоедство.

15:34 5 августа

эстонский армеец

Да нет там судейства против России - есть правила в любом виде спорта - их надо не нарушать!!!

14:21 5 августа

marksan

морпех_____ Прыгают по-разному, но и толкают по-разному! Просто мальчик не был готов к судейству, которое всегда против нас!

14:18 5 августа

marksan

Кто такой Лесной первый раз слышу! Согласен, что урод! Поехал без флага, значит должен быть готов к предвзятому судейству!

14:16 5 августа

эстонский армеец

"Врагов " хотели придумать - но не получилось.) Лучше бы освоил бы передовую технику толкания ядра и перестал бы "ныть"!

14:15 5 августа

морпех

Я вот не понимаю одного,неужели нельзя" каким - то образом" запустить снаряд как можно дальше?Это же интереснее,чем "локти "...в конце концов и в высоту сейчас прыгают по - другому,спиной вперёд(по - старому бы было не правильно).

14:08 5 августа