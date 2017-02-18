Елена Лашманова: "Надеюсь, скоро смогу выступать на международных стартах"

Чемпионка мира и Олимпийских игр в спортивной ходьбе Елена Лашманова надеется, что скоро получит возможность выступать и на международных турнирах. Она рассказал об этом после победы в ходьбе на 20 км на командном чемпионате России.

– Я очень давно уже не выступала на международных соревнованиях, – цитирует ТАСС Лашманову. – Сейчас у меня мало стартов – только один за полгода. И я стараюсь всю себя отдать, чтобы выступить как можно лучше на российских турнирах. Но я очень надеюсь, что скоро у меня появится возможность выступать и на международных соревнованиях.

Передо мной стояла задача занять здесь первое место, но не гнаться за результатом. Но сами соревнования проходили в условиях острой конкуренции, что вылилось в высокий результат, которому я очень рада. Я очень много тренировалась и неплохо подготовилась к сезону. Да и со здоровьем пока все в порядке.