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Елена Исинбаева: "Я защищала Россию на соревнованиях, но наши спортсмены тоже нуждаются в защите"

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Двукратная олимпийская чемпионка, член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева в рамках заседания дискуссионного клуба "Женщины в спорте" на форуме "Россия - спортивная держава" подчеркнула, что хочет защищать российских спортсменов. Также она призвала женщин после ухода из спорта не сдавать позиции.  

- Когда ты являешься действующей спортсменкой, то живешь по строгому графику, - приводит ТАСС слова Исинбаевой. - А после завершения карьеры образуется пустота, у меня тоже наступил момент, когда поняла, что со спортом пора заканчивать. Но мы привыкли ставить перед собой цели. И это умение пригодится нам и в другой жизни.

Я очень много лет защищала честь страны на соревнованиях, но наши спортсмены тоже нуждаются в защите, чем я хочу заниматься сейчас. Жизнь после спорта есть. Главное - идти вперед.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3694202

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