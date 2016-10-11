Елена Исинбаева: "Я защищала Россию на соревнованиях, но наши спортсмены тоже нуждаются в защите"

Двукратная олимпийская чемпионка, член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева в рамках заседания дискуссионного клуба "Женщины в спорте" на форуме "Россия - спортивная держава" подчеркнула, что хочет защищать российских спортсменов. Также она призвала женщин после ухода из спорта не сдавать позиции.

- Когда ты являешься действующей спортсменкой, то живешь по строгому графику, - приводит ТАСС слова Исинбаевой. - А после завершения карьеры образуется пустота, у меня тоже наступил момент, когда поняла, что со спортом пора заканчивать. Но мы привыкли ставить перед собой цели. И это умение пригодится нам и в другой жизни.

Я очень много лет защищала честь страны на соревнованиях, но наши спортсмены тоже нуждаются в защите, чем я хочу заниматься сейчас. Жизнь после спорта есть. Главное - идти вперед.