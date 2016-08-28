09:02 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Елена Исинбаева: "Я остаюсь в России"

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Елена ИСИНБАЕВА.Елена Исинбаева: "Мы не слабее американцев. Просто силы не равны"

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева не планирует покидать Россию. По словам спортсменки, она связывает свою будущую работу с легкой атлетикой. Напомним, ранее Исинбаева, которая завершила спортивную карьеру, была принята в члены МОК.

Конечно, я остаюсь в России. Я стала членом МОК, как всем известно, и это предполагает определенные обязанности, - цитирует "Р-Спорт" Исинбаеву. - С другой стороны, я еще точно не знаю и не определилась с направлением того, чем я буду заниматься. Но это определенно будет связано с легкой атлетикой. Возможно, в нашей федерации легкой атлетики произойдут изменения. Но пока об этом рано говорить, еще ничего не обсуждали.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20160828/1051946044.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Сутра Бодуныч

А как же Монако?

09:51

inachipoch

И тут наступило для всех россиян великое СЧАСТЬЕ!!!!!!!!

09:36

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