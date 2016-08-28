Елена Исинбаева: "Я остаюсь в России"

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева не планирует покидать Россию. По словам спортсменки, она связывает свою будущую работу с легкой атлетикой. Напомним, ранее Исинбаева, которая завершила спортивную карьеру, была принята в члены МОК.

- Конечно, я остаюсь в России. Я стала членом МОК, как всем известно, и это предполагает определенные обязанности, - цитирует "Р-Спорт" Исинбаеву. - С другой стороны, я еще точно не знаю и не определилась с направлением того, чем я буду заниматься. Но это определенно будет связано с легкой атлетикой. Возможно, в нашей федерации легкой атлетики произойдут изменения. Но пока об этом рано говорить, еще ничего не обсуждали.