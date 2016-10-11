12:48 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Елена Исинбаева: "Я была бы шикарной актрисой и певицей"

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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева отметила, что после завершения карьеры видела себя на сцене или в кино и могла бы стать шикарной актрисой.

Исинбаева 19 августа объявила о завершении спортивной карьеры. В том же месяце 34-летняя россиянка, прежде избранная в комиссию атлетов Международного олимпийского комитета (МОК), была принята в члены МОК на сессии организации в Рио-де-Жанейро.

- Я по гороскопу Близнецы, вижу себя везде (смеется), - цитирует "Р-Спорт" Исинбаеву. - За любой кипеш, кроме голодовки! Было желание попробовать себя и в кино, и хотелось петь. Мне кажется, я была бы шикарной актрисой и певицей. Сомнений в плане натуры своей нет никаких, но жизнь распорядилась иначе, я оказалась более востребованной в спорте. Впереди большие цели и задачи. Надеюсь, что мои актерские способности помогут мне себя раскрыть на политической сцене.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20161011/1110611316.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Айртон

Хвастушка.)

13:35

nezasport

До того момента, когда она начала разговаривать и была просто СуперАтлетом, был просто без ума от неё, а потом... С таким языком только в думу, там любят ....ть

13:35

цскамакс

оооо, актриса уже ещё та)

13:35

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