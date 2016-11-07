Елена Исинбаева вошла в группу по взаимодействию с НОКами

Двукратная олимпийская чемпионка, член комиссии спортсменов МОК Елена Исинбаева вошла в рабочую группу по взаимодействию с Национальными олимпийскими комитетами. По словам россиянки, особенно важно, чтобы контакты между комиссией спортсменов и НОКами были правильно выстроенными и эффективными.

– Каждый из нас состоит в той или иной комиссии МОК, занимается какой-то программой и входит в одну или несколько рабочих групп, – приводит ТАСС слова Исинбаевой. – Сегодня меня включили в рабочую группу, которая будет взаимодействовать с Национальными олимпийскими комитетами. Очень важно, чтобы контакты между комиссией спортсменов и НОКами были правильно выстроенными и эффективными. Также меня привлекут к работе в одной из программ.

У меня, можно сказать, еще самый щадящий график. Некоторые мои коллеги работают одновременно в двух подкомиссиях, трех программах и не унывают.

Исинбаева также входит в комиссию МОК по взаимоотношениям спортсменов.





