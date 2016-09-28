Елена Исинбаева: "ВФЛА должна доказать, что в России нет системного употребления допинга"

Елена Исинбаева, которая сегодня заявила о намерении баллотироваться на пост президента ВФЛА, рассказала, что основной своей задачей видит решение проблемы допинга в России.

Выборы президента ВФЛА состоятся 9 декабря. Срок выдвижения начнется за два месяца, а завершится за месяц до проведения отчетно-выборной конференции.

– Прежде всего, нам нужно будет до конца урегулировать все вопросы, связанные с претензиями международных чиновников от спорта по поводу употребления нашими спортсменами допинга, – цитирует Исинбаеву портал doverennielitsa.ru. – Мы должны продолжить нашу работу по доказательству того, что в России нет никакого системного употребления допинга, а существующие инциденты – единичные исключения, так же как и во всех остальных странах. Нужно стараться добиться от ИИАФ вынесения объективного и честного решения в отношении нашей федерации по поводу ее участия в международных соревнованиях и признания того, что решение о ее дисквалификации было несправедливым.

Я понимаю всю ответственность этого шага и всю сложность работы, которая мне предстоит в случае моего избрания. Но я уверена в своих силах, знаю, что у нас все получится! У меня уже есть команда, и мы уже определили направления, по которым будем двигаться вперед.

ИААФ поддержала решение Елены Исинбаевой баллотироваться на пост президента ВФЛА.