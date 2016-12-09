Елена Исинбаева: "Сняла свою кандидатуру, чтобы не было конфликта интересов"

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева объяснила снятие своей кандидатуры с президентских выборов Всероссийской федерации легкой атлетики высокой загруженностью и нежеланием возникновения конфликта интересов. Исинбаева сняла свою кандидатуру в пользу Шляхтина.

– Всем вам известно, что 7 декабря я была назначена председателем Наблюдательного совета РУСАДА, – начала Исинбаева. – Мне оказано большое доверие, и для меня большая честь работать на благо российского спорта, чтобы вся мировая общественность убедилась в том, что мы действительно заинтересованы в том, чтобы спорт в России был чистым, и ни у кого не было сомнений в справедливости побед наших спортсменов. В связи с этим я приняла решение снять свою кандидатуру с выборов на пост президента ВФЛА, чтобы не было конфликта интересов. То доверие, которые мы сейчас начинаем завоевывать со стороны наших коллег из Международной федерации легкой атлетики, не должно пострадать. (Мария МАРКОВА)