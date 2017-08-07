Елена Исинбаева - Шубенкову: "Твое серебро чемпионата мира с золотым отливом!"

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева в своем Инстаграме поздравила Сергея Шубенкова с завоеванием серебряной медали на чемпионате мира в Лондоне в беге на 110 метров с барьерами. Легкоатлет, выступавший под нейтральным флагом, показал результат 13,14.
– Сергей Шубенков, ты просто красавчик! От души поздравляю тебя с серебряной медалью чемпионата мира в Лондоне! Твое серебро с золотым отливом! Как же ты круто пробежал, так уверенно и гладко! Просто молодец! Ладони отбила! – написала Исинбаева.
Сергей Шубенков стал вторым на чемпионате мира в Лондоне
Сергей @sergey.shubenkov , ты просто красавчик!!! От души поздравляю тебя с серебряной медалью чемпионата мира в Лондоне! Твоё серебро с золотым отливом! Как же ты круто пробежал, так уверенно и гладко!!! Просто молодец!!! Ладони отбила! ПОЗДРАВЛЯЮ!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 Sergey @ sergey.shubenkov, you're just handsome !!! I sincerely congratulate you on the silver medal of the World CH in London! Your silver with a golden tint! How did you run cool, so confident and smooth! Simply well done! Palms repulsed! CONGRATULATIONS!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺
van der sar
А ведь недавно совсем обсуждали предатель Шубенков или нет...Странная жизнь.
00:46
Thomas_Boy_
Ленка все фоточки постит. Дайте ей какую-нибудь должность, а то она скоро себе не только ладони, но и голову отобьет.
00:09