23:43 7 августа | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Елена Исинбаева - Шубенкову: "Твое серебро чемпионата мира с золотым отливом!"

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Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева в своем Инстаграме поздравила Сергея Шубенкова с завоеванием серебряной медали на чемпионате мира в Лондоне в беге на 110 метров с барьерами. Легкоатлет, выступавший под нейтральным флагом, показал результат 13,14.

– Сергей Шубенков, ты просто красавчик! От души поздравляю тебя с серебряной медалью чемпионата мира в Лондоне! Твое серебро с золотым отливом! Как же ты круто пробежал, так уверенно и гладко! Просто молодец! Ладони отбила! – написала Исинбаева.

Сергей Шубенков стал вторым на чемпионате мира в Лондоне

 

Сергей @sergey.shubenkov , ты просто красавчик!!! От души поздравляю тебя с серебряной медалью чемпионата мира в Лондоне! Твоё серебро с золотым отливом! Как же ты круто пробежал, так уверенно и гладко!!! Просто молодец!!! Ладони отбила! ПОЗДРАВЛЯЮ!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 Sergey @ sergey.shubenkov, you're just handsome !!! I sincerely congratulate you on the silver medal of the World CH in London! Your silver with a golden tint! How did you run cool, so confident and smooth! Simply well done! Palms repulsed! CONGRATULATIONS!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺

Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) Авг 7 2017 в 1:39 PDT

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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van der sar

А ведь недавно совсем обсуждали предатель Шубенков или нет...Странная жизнь.

00:46

Thomas_Boy_

Ленка все фоточки постит. Дайте ей какую-нибудь должность, а то она скоро себе не только ладони, но и голову отобьет.

00:09