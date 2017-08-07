Елена Исинбаева - Шубенкову: "Твое серебро чемпионата мира с золотым отливом!"

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева в своем Инстаграме поздравила Сергея Шубенкова с завоеванием серебряной медали на чемпионате мира в Лондоне в беге на 110 метров с барьерами. Легкоатлет, выступавший под нейтральным флагом, показал результат 13,14.

– Сергей Шубенков, ты просто красавчик! От души поздравляю тебя с серебряной медалью чемпионата мира в Лондоне! Твое серебро с золотым отливом! Как же ты круто пробежал, так уверенно и гладко! Просто молодец! Ладони отбила! – написала Исинбаева.

Сергей Шубенков стал вторым на чемпионате мира в Лондоне