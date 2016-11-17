Елена Исинбаева: "Российские спортсмены должны достойно рассказывать о своих победах"

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член комиссии спортсменов МОК Елена Исинбаева выразила мнение, что атлетам всего мира нужно использовать социальные сети для коммуникации.

- Самый насущный вопрос - коммуникация, - цитирует ТАСС Исинбаеву. - Мы говорим о сотнях спортсменов за нашими спинами. Двадцать человек могут принять одно решение, членам исполкома МОК не останется ничего, как поддержать председателя комиссии спортсменов МОК. Нам нужна закрытая группа в соцсети, где мы будем обсуждать темы дня. В МОК пропагандируется приложение "Олимпик Хаб" и олимпийский канал. Там это чуть ли не обязательное условие для членства в комиссии спортсменов.

Также прославленная спортсменка выразила мнение, что атлетам России необходимо научиться достойно держаться на публике.

- Спортсменам необходимы медиатренинги, - пояснила Исинбаева. - Мы должны достойно держаться перед камерами, достойно рассказывать о своих победах - мы представляем нашу страну. Спортсмен должен понимать, что ключ каждого интервью это то, что данный спортсмен хочет довести до общественности.

Знание английского - это первая необходимость, мы можем много сказать, но нужно слышать и понимать. Надо быть активными и в программах МОК - на карте мира Россия должна быть во флажках активностей. Мы молчим, и скос идет в другую сторону.